Пассажирам ЦППК напомнили о бесплатной перевозке зимнего спортинвентаря

Фото: пресс-служба ЦППК
Пассажиры Центральной ППК могут бесплатно провозить зимний спортивный инвентарь в поездах. Об этом напомнили в пресс-службе перевозчика.
«Таким инвентарём являются лыжи, лыжные палки и сноуборд. Один пассажир может провозить по комплекту любого сезонного спортинвентаря без доплаты, вне зависимости от длины снаряжения. В электричках ЦППК также разрешён бесплатный провоз детских санок и другого зимнего инвентаря», – отметили в пресс-службе.Там пояснили, что размеры инвентаря не должны превышать 180 см по длине трёх измерений, а вес должен быть не более 36 кг. Эти предметы должны перевозиться безопасно для пассажиров, в чехлах или в упаковке.
Читайте также:
Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится до 14 декабря
МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска воспользовались более 900 млн пассажиров
ЦППК запустила новый сервис оплаты проезда на электричках «Скороход»
Лора Луганская