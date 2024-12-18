На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Компенсационные автобусы запустила на Савёловском направлении Центральная пригородная пассажирская компания в связи с временными изменениями в расписании электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на перевозчика.
«Компенсационные автобусы будут курсировать по рабочим дням до 28 декабря включительно», — отмечается в сообщении.От станции Дмитров до станции Дубна автобус отправляется в 10:05, от станции Дубна до дмитровского автовокзала — в 11:30, от станции Дубна до платформы Запрудня — в 15:05, от станции Дмитров до станции Савёлово в городе Кимры — в 10:00 и от станции Савёлово до автовокзала в Дмитрове — в 11:50.
Подробная информация о работе компенсационных автобусов размещена на сайте ЦППК.
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Лев Каштанов