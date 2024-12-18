Расписание электричек Ленинградского направления изменится 23 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится на один день — 23 декабря — из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В понедельник, 23 декабря, электрички МЦД-3 на участке между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково в обе стороны будут следовать по изменённому расписанию, а некоторые составы отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят участь эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание электричек можно посмотреть на информационных стендах, размещённых на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов