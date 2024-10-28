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На работу в школы Московкой области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей

28 октября 2024, 15:58
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. На нём подвели итоги первого учебного модуля в регионе, участие школьников в олимпиадах и привлечение квалифицированных кадров.
«Важно предоставлять детям качественное образование. У нас больше 1 млн школьников. Всё, что касается строительства и капремонта школ, их наполнения кадрами, оборудованием остаётся приоритетом. Мы строим большие учебные комплексы, а это сложная система управления. Поэтому нужно и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания, – сказал губернатор.
Воробьёв напомнил, что в прошлом году Подмосковье показало высокие результаты по олимпиадам, количеству стобалльников ЕГЭ и в целом по качеству образования.


«Важно эту планку не снижать. Знаю, что уже закончился школьный и активно идёт муниципальный этапы олимпиады. Необходимо вовлекать больше ребят, стараться делать так, чтобы у них было желание себя проявить», – отметил глава региона.
С начала учебного года в регионе открылись 39 новых школ на 38 тыс. мест. Это, например, инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне, Медвежье-Озёрская школа №19 им. Героя России О. Ильина в Щёлкове, образовательный центр «Сабурово» в Красногорске, школа «Созвездие» в Люберцах, инженерная школа в Дмитрове.

Ещё 40 образовательных учреждений возобновили работу после капремонта.

В прошлом году сборная Московской области заняла второе место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Представители региона завоевали 441 диплом. Задача на этот год – показать результат не хуже.

С 9 сентября по 19 октября уже прош1л школьный этап. В нём приняло участие рекордное число детей – около 470 тыс. Это на 17% больше, чем годом ранее. Стартовал муниципальный этап, который завершится 30 ноября.

В систему образования продолжают активно привлекать кадры. Сейчас в Подмосковье работает около 53 тыс. учителей. С января собеседование в школах прошли свыше 5,5 тыс. педагогов. В итоге более 2,3 тысяч приняты на работу.

Если в конце 2023 года дефицит учителей составлял 2,1 тыс., то сейчас – всего 147.

Как рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес, в 2025 году в Московскую область планируется привлечь лучших выпускников российский вузов и учителей – лидеров образования.
«Это 50 молодых специалистов педагогических вузов, имеющих высокий рейтинг – Государственного университета просвещения, РГПУ им. А. И. Герцена, Московского педагогического государственного университета, а также выпускники технических вузов, прошедшие переподготовку по педагогическим специальностям», – отметила Пильдес.
Что касается учителей, то, по её словам, это высококвалифицированные педагогические кадры, победители и лауреаты профессиональных конкурсов.

Ключевой фактор в привлечение педагогов на работу в Подмосковье – многочисленные меры поддержки. С ними можно ознакомиться по ссылке.

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Шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы
28 октября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Шесть поликлиник открылись в разных районах столицы. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в понедельник в разных районах Москвы открыли шесть детских и взрослых поликлиник. В Филимонковском построили новую детско-взрослую клинику. Остальные пять медучреждений открылись после реконструкции.

Отмечается, что в Москве после ремонта открылись главные здания детской поликлиники №91 и городских поликлиник №6 и №170, а также филиалы №3 детской поликлиники №99 и №3 городской поликлиники №109.

Собянин подчеркнул, что здание детской поликлиники №91 было практически полностью перестроено. Теперь оно оснащено современным медицинским и прочим техническим оборудованием, а также отвечает всем требованиям нового столичного стандарта.

Кроме того, по словам мэра города, в поликлинике удобно расположили кабинеты наиболее востребованных врачей. Для пациентов были оборудованы комфортные зоны для ожидания приёма, а для медиков – комнаты отдыхаю

Также в здании улучшили безбарьерную среду для граждан на инвалидных колясках. В рамках реконструкции здания была благоустроена прилегающая территория, на которой оборудовали детские площадки.

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Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью
Опрос: 12% россиян однозначно согласились бы пройти собеседование с ИИ
28 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/vittaya25

Исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.
Большинство же опрошенных (55%) не доверяют прохождение собеседований ИИ.

«46% опрошенных скорее готовы принять это предложение, однако 8% высказались против, а 1% однозначно не хотят общаться с ИИ на собеседовании. 33% участников опроса отметили, что их решение зависит от желания работать в конкретной компании», — приводит RT результат исследования.

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров напомнил о том, кому не имеют права отказать в работе, если речь идёт не о профессиональных и личных качествах.

«Человеку не имеют права отказывать если он имеет судимость, бездетный, незамужний, вне зависимости от того, какой он расы, пола. Все это закреплено в Трудовом кодексе РФ», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают наиболее перспективной подработкой фриланс.

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Ночная смс-ка: Психолог объяснила, почему бывшие дают о себе знать
Психолог Сальникова: бывшие возвращаются всегда
28 октября 2024, 15:44

Фото: iStock/fizkes

Расстаешься с дорогим человеком, переживаешь сложный период, учишься жить по-новому. И только наладил жизнь и вошел в равновесное состояние, как вдруг ночное сообщение «спишь?». Знакомо, правда? Почему бывшие приходят к нам спустя время? Чего хотят, когда все точки давно расставлены?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение бывших — абсолютно не удивительное явление.

«Бывшие возвращаются всегда. Это было, есть и будет. Просто в последнее время люди часто начали объяснять явления и поступки с помощью эзотерических вещей, им так становится проще жить. Например, объясняют появление бывшего Ретроградным Меркурием, коридором затмений, осенней хандрой. И это становится каким-то весомым аргументом», — сказала эксперт.

По ее словам, то, что бывшие периодически возвращаются, нормально, а вопрос конкретно в реакции на это возвращение.

«Вопрос: почему вас это задевает? Почему вы об этом думаете? Мы никогда не узнаем, что в голове других людей. Додумывать за других — ложная карта. Это вызывает отрицательные эмоции и забирает силы для каких-либо важных действий. То, что мы додумываем, зачастую уже негативный фактор. Здесь долго можно гадать: соскучился, хочет проверить… Можно задавать себе вопросы: почему вернулся, когда у меня только наладилась жизнь? Очень много факторов, которые мы можем передумать», — объяснила психолог.

Она дополнила свой ответ, назвав альтернативный способ додумыванию — выяснить напрямую.

«Можно себе сказать: я не знаю, что думает другой человек и почему он вернулся. И это будет правдой. Нужно спросить у человека напрямую, что ему надо, почему решил написать. Но надо понимать, что он не всегда скажет правду. Важно оставить чужие мысли для чужих людей, а вот в себе стоит разобраться: почему я об этом думаю, почему человек, на которого мне все равно, пишет и беспокоит?» — сообщила специалист.

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Российские таксисты жалуются на слишком низкое качество автомобилей из Китая
28 октября 2024, 15:43

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Российские таксисты жалуются, что ресурс китайских автомобилей для использования в такси не сравнить с тем, что был у массовых европейских и корейских марок. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Водители указывают на то, что большую часть поставленных из Китая автомобилей приходится списывать после 150 тысяч километров пробега. При этом автомобили европейского и южнокорейского производства ранее могли использоваться до достижения пробега в 250-300 тысяч километров.

Представители одного из таксопарков рассказали изданию, что у 70% закупленных китайских автомобилей очень быстро вышли из строя вариаторы. А председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков отметил, что у таких авто наблюдаются массовые проблемы с двигателями.

Аналитики Национального агентства промышленной информации сообщили, что при таком маленьком пробеге и сопутствующих проблемах машины стоят слишком дорого, гарантии на них практически не работают, а запчасти достать очень сложно. Специалисты уверяют, что затраты за пять лет эксплуатации такого автомобиля в части случаев превосходят цену новой машины.

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#водители
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Россиянам объяснили необходимость регулярно проверять газовые приборы в квартире
Специалист Бабенко рекомендовала регулярно проверять газовые приборы
28 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/Madhourse

Директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко заявила, что собственникам квартир нужно регулярно проверять газовые приборы в целях безопасности для недопущения утечек газа.
«Поскольку сети газопотребления представляют собой потенциальную угрозу для здоровья и безопасности жильцов, регулярное техническое обслуживание внутри домового газового оборудования является неотъемлемой частью эксплуатации таких домов», — пояснила в беседе с RT Бабенко.

А в Коммунарке уже начали плановую продувку воздухом нового участка газопровода.

«С 10:00 до 17:00 проводится продувка воздухом участка вновь построенного газопровода. В связи с этим возможны шум и посторонний запах. Плановые работы проводятся под контролем специалистов Московского филиала АО «Газпром газораспределение», – приводит АГН «Москва» сообщение московского филиала «Газпром газораспределение».

Ранее сообщалось, что ежегодно газовые плиты в европейских домах (страны Евросоюза и Великобритания) преждевременно уносят жизни около 40 тысяч граждан.

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#газ
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#квартира
#россияне
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Профессора Лебединского потребовали проверить на экстремизм
Shot: общественники призвали проверить Профессора Лебединского на экстремизм
28 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/simpson33

Общественники из движения «Зов народа» призвали провести проверку на экстремизм в отношении певца Алексея Лебединского, более известного под псевдонимом Профессор Лебединский. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Сообщается, что активисты обратились к генпрокурору России Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и в Минюст РФ с просьбой проверить певца на предмет экстремизма и признать его иностранным агентом.

Причиной этого обращения стали его публичные высказывания после переезда в Соединенные Штаты Америки. Представители «Зова народа» утверждают, что автор хита про лодочника пропагандирует ненависть и призывает к насилию.

Профессор Лебединский стал известен в середине 1990-х годов. Россию он покинул в начале 2010-х годов. В последние годы Лебединский высказывает недовольство по поводу своих ментальных расстройств.

Профессор Лебединский появился на свет 28 мая 1968 года в Ленинграде, долгое время проживал на Васильевском острове в семье профессоров.

Его отец занимал должность главного педиатра страны, а мать преподавала в медицинском университете. В семье, помимо Алексея, росли братья Дмитрий и Игорь, а также сестры Евгения и Анна.

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#активисты
#минюст рф
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Ветеран ЧВК «Вагнер» пожаловался на кавказцев с битами
Ветеран-инвалид из Ставрополя попросил помощи у «Русской общины» из-за кавказцев
28 октября 2024, 14:20

Фото: iStock/ fortton

Ветеран, участвовавший в СВО в составе ЧВК «Вагнер», обратился за помощью к «Русской общине» из-за страха перед кавказцами.
Во время выполнения боевых задач на передовой военный травмировался и стал инвалидом.

Информацию о жалобе опубликовали в Телеграм-канале «Община Новости» 28 октября. Ветеран боевых действий попросил представителей движения «Русская община» защитить его от кавказцев.

Однажды возле дома, в котором сейчас проживает участник СВО, собралось примерно пятнадцать кавказцев. Они были вооружены битами и цепями. Военный почувствовал неладное и позвонил представителям движения «Русская община» города Ставрополь. После просьбы о помощи около десяти активистов движения выехали на место. Беседа «Русской общины» и кавказцев прошла спокойно, без рукоприкладства. Потом ветеран поблагодарил активистов движения за своевременную помощь.

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В Одинцовской областной больнице продолжается ремонт хирургического корпуса
28 октября 2024, 14:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Капитальный ремонт хирургического корпуса Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова продолжается. Реконструкция медицинского учреждения площадью более девяти тысячи квадратных метров началась в 2023 году, и на сегодняшний день выполнено около 70% работ, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил больницу для проверки хода работ.

«На данный момент на площадке 110 человек и пять единиц техники. С декабря начнутся пусконаладочные работы, соответственно, увеличим количество людей», — сообщил Иванов.
Здание было построено в 1976 году. Оно является одним из старейших хирургических корпусов в Московской области. После ремонта в больнице появятся четырёхместные палаты с санузлами, операционные и реанимационные блоки.

Кроме того, планируется оборудовать хирургические, урологические, гинекологические, нейрохирургические, реанимационные и другие отделения. В больнице будут доступны компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и рентгенологические исследования.

В обновлённом отделении экстренной госпитализации будет внедрена система распределения пациентов на три потока:

  • «зелёный» — пациент в удовлетворительном состоянии получит помощь в течение часа;
  • «жёлтый» — пациенту со средним уровнем тяжести будет оказана оперативная помощь;
  • «красный» — пациент в критическом состоянии будет незамедлительно в палату противошоковой терапии.
Завершение капитального ремонта запланировано на февраль следующего года.

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#строительство
#одинцово
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В Одинцовском городском округе отремонтировали стадион Кубинской СОШ №1
28 октября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Одинцово

Стадион Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко стал местом отдыха и занятий спортом для многих поколений жителей города, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
За последние годы спортивные объекты и покрытия сильно износились. В этом году началась масштабная реконструкция стадиона. Обновлённый объект посетил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«Работы стартовали в начале лета. За несколько месяцев спортивное ядро преобразилось: благоустроена территория, уложено новое покрытие на площадках и искусственный газон на поле, установлено новое современное спортивное оборудование, сделана трибуна для зрителей. Теперь это, по сути, новая зона для занятия спортом и физкультурой, отвечающая всем требованиям сегодняшнего дня», — сообщил Иванов.
Теперь на обновлённом стадионе каждый сможет найти разнообразные возможности для активного отдыха. Для жителей будут доступны футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, разнообразные тренажёры, включая зону для занятий боксом. Также рабочие установили песчаное покрытие для игры в пляжный волейбол.


«Я живу в этом Городке с девяносто пятого года, с самого его основания и, конечно, раньше такой красоты не было. Сделали все для людей. Очень хочется сказать спасибо за то, что при реконструкции учитывали все просьбы жителей. Действительно проделан очень большой объем работы, получился прекрасный стадион», — отметил тренер по теннису Сергей Стародумов.
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