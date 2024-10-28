На работу в школы Московкой области с начала года пришли более 2,3 тыс. учителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В подмосковные школы с начала года привлекли более 2,3 тыс. учителей. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. На нём подвели итоги первого учебного модуля в регионе, участие школьников в олимпиадах и привлечение квалифицированных кадров.
«Важно предоставлять детям качественное образование. У нас больше 1 млн школьников. Всё, что касается строительства и капремонта школ, их наполнения кадрами, оборудованием остаётся приоритетом. Мы строим большие учебные комплексы, а это сложная система управления. Поэтому нужно и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания, – сказал губернатор.Воробьёв напомнил, что в прошлом году Подмосковье показало высокие результаты по олимпиадам, количеству стобалльников ЕГЭ и в целом по качеству образования.
«Важно эту планку не снижать. Знаю, что уже закончился школьный и активно идёт муниципальный этапы олимпиады. Необходимо вовлекать больше ребят, стараться делать так, чтобы у них было желание себя проявить», – отметил глава региона.С начала учебного года в регионе открылись 39 новых школ на 38 тыс. мест. Это, например, инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне, Медвежье-Озёрская школа №19 им. Героя России О. Ильина в Щёлкове, образовательный центр «Сабурово» в Красногорске, школа «Созвездие» в Люберцах, инженерная школа в Дмитрове.
Ещё 40 образовательных учреждений возобновили работу после капремонта.
В прошлом году сборная Московской области заняла второе место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Представители региона завоевали 441 диплом. Задача на этот год – показать результат не хуже.
С 9 сентября по 19 октября уже прош1л школьный этап. В нём приняло участие рекордное число детей – около 470 тыс. Это на 17% больше, чем годом ранее. Стартовал муниципальный этап, который завершится 30 ноября.
В систему образования продолжают активно привлекать кадры. Сейчас в Подмосковье работает около 53 тыс. учителей. С января собеседование в школах прошли свыше 5,5 тыс. педагогов. В итоге более 2,3 тысяч приняты на работу.
Если в конце 2023 года дефицит учителей составлял 2,1 тыс., то сейчас – всего 147.
Как рассказала министр образования региона Ингрид Пильдес, в 2025 году в Московскую область планируется привлечь лучших выпускников российский вузов и учителей – лидеров образования.
«Это 50 молодых специалистов педагогических вузов, имеющих высокий рейтинг – Государственного университета просвещения, РГПУ им. А. И. Герцена, Московского педагогического государственного университета, а также выпускники технических вузов, прошедшие переподготовку по педагогическим специальностям», – отметила Пильдес.Что касается учителей, то, по её словам, это высококвалифицированные педагогические кадры, победители и лауреаты профессиональных конкурсов.
Ключевой фактор в привлечение педагогов на работу в Подмосковье – многочисленные меры поддержки. С ними можно ознакомиться по ссылке.
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Лора Луганская