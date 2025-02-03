На работу в школы Подмосковья за год устроились 2,3 тыс. учителей

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
Привлечение педагогов в школы Московской области является важной задачей для региональных и муниципальных властей, о необходимости продолжать работу в этом направлении напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами областных министерств, ведомств и округов.
«Год назад, проанализировав ситуацию, мы увидели дефицит учителей. После определенных мероприятий, стимулирующих привлечение специалистов, а также организации кадровой службы этот дефицит сократить. Но, вместе с тем, в ряде территорий наблюдаем перегруженность педагогов. Наша задача — продолжать привлекать талантливых молодых, а также опытных учителей», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что в каждой новой школе, которая откроется в Подмосковье 1 сентября, должен быть назначен директор, который будет формировать педагогический коллектив.
Отмечается, что в настоящее время в школах Московской области работают свыше 53,4 тыс. учителей, из них в прошлом году на работу устроились 2,3 тыс. преподавателей, в том числе около 1,9 тыс. — из других российских регионов.
«Основным источником привлечения новых педагогических кадров являются регионы: оттуда у нас около 50%новых учителей. Ещё 21% переходят внутри подмосковных учреждений, и ещё 29% — из Москвы», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.
Ингрид Пильдес (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)
В настоящее время в школах Московской области открыто 234 вакансии, однако 1 сентября заработают школы-новостройки, для работы в которых потребуется около тысячи учителей. Активная работа по привлечению туда педагогов начнётся в апреле.
В Московской области действует комплекс мер поддержки учителей, включая компенсацию аренды жилья и социальную ипотеку. Кроме того, есть различные муниципальные меры поддержки: гранты, служебное жильё, компенсационные выплаты и пр.
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