Назван срок завершения реконструкции образовательного комплекса в Дзержинском

Оригинал
Воспитательно-образовательный комплекс со школой и детским садом реконструируют на базе школы №7 в Дзержинском, открыть обновлённый комплекс планируется 1 сентября текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время в здании устанавливают новые внутренние перегородки, которые зонируют внутреннее пространство, прокладывают электросети, завершают кровельные работы, монтируют системы отопления и водоотведения. Кроме того, продолжается обустройство подпорной стены и фасадные работы», — говорится в сообщении.Отмечается, что в образовательном комплексе будет открыта школа на 1,2 тыс. учеников и детский сад, рассчитанный на 100 воспитанников.
Читайте также:
Королёвскую больницу ждёт продолжение комплексной модернизации
В Ленинском округе открылась детско-взрослая поликлиника на 1000 посещений в смену
В 26 домах Пушкинского округа обновят системы газоснабжения
Лев Каштанов