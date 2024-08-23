На региональных дорогах Московской области установили 40 светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Сорок новых светофоров установили на региональных дорогах Подмосковья. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожники уже обустроили 11 светофоров типа Т-1 и 29 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах. Всего до конца года планируется установить более 190 новых светофорных объектов», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрёстках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета устанавливают для того, чтобы привлечь внимание водителей на нерегулируемых переходах в населённых пунктах рядом со школами и прочими образовательными учреждениями и местами притяжения жителей.
Отмечается также, что с 2019 по 2023 года на региональных дорогах Московской области было установлено свыше 1,1 тыс. светофоров.
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Лев Каштанов