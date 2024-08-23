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На региональных дорогах Московской области установили 40 светофоров

23 августа 2024, 15:44
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Сорок новых светофоров установили на региональных дорогах Подмосковья. Работа проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожники уже обустроили 11 светофоров типа Т-1 и 29 светофоров типа Т-7 на региональных дорогах. Всего до конца года планируется установить более 190 новых светофорных объектов», — отметил зампред правительства региона — глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В министерстве объяснили, что светофоры типа Т-1 устанавливают на перекрёстках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а светофоры типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета устанавливают для того, чтобы привлечь внимание водителей на нерегулируемых переходах в населённых пунктах рядом со школами и прочими образовательными учреждениями и местами притяжения жителей.



Отмечается также, что с 2019 по 2023 года на региональных дорогах Московской области было установлено свыше 1,1 тыс. светофоров.

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#московская область
#подмосковье
Россияне назвали возраст, на который приходится пик карьеры
Опрос: Россияне считают возраст 35-39 лет оптимальным для пика карьеры
23 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/Bojan89

Опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что 25% россиян считают, что пик карьерного развития наступает в возрасте 35-39 лет.
Ещё 20% отметили идеальным для карьерного максимума возраст 40-44 года, 17% — 30-34 года.

«13% россиян отметили возрастной диапазон с 45 до 49 лет. Меньшая доля опрошенных, по 6%, полагает, что карьерный пик наступает в возрасте 25-29 лет или в 50-54 года», — приводит RT результаты исследования.

А для людей старших лет в Санкт-Петербурге с 1 сентября начнёт функционировать карта «Серебряный возраст» на базе «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Как передаёт «Петербургский дневник», карта даст право на посещение музеев, находящихся в ведении Комитета по культуре города. Уточняется, что срок действия данной акции – с 1 сентября 2024-го по весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать автоматическую выплату.

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#возраст
#работа
#карьера
#опрос
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В Химках планируют нанять специалистов для ухода за деревьями в парке «Дубки»
23 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Обход территории городского парка «Дубки» провёл глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, он отметил важность сохранения этого уголка природы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Парк «Дубки» — территория живой природы в черте города. Здесь растут вековые дубы, липы, сосны, березы, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории», — сказал Дмитрий Волошин.
Отмечается, что одной из ключевых задач в настоящее время является привлечение специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке. В администрации также добавили, что площадь парка стала больше, поэтому ограждения перенесут на новые границы.

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#дмитрий волошин
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#парк
#природа
#благоустройство
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Раскрыта новая схема мошенничеств, направленная на пострадавших от «инвесторов»
Специалист Сергиенко: Мошенники создают липовые сайты помощи для пострадавших
23 августа 2024, 15:40

Фото: iStock/MUNTHITA LAMLUE

Директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Игорь Сергиенко рассказал, что мошенники создали новую схема обмана людей, пострадавших от недобросовестных «инвесторов».
«На этих сайтах можно оставить заявку на возврат похищенных денежных средств, после чего с жертвой свяжется мошенник и под видом юриста или самого настоящего инвестиционного консультанта вытянет из жертвы имеющиеся денежные средства», — прокомментировал в беседе с RT Сергиенко.

Для того, чтобы не попасться на удочку мошенникам, специалист рекомендовал повышать финансовую грамотность, проверять контрагентов, работать только с проверенными брокерами и инвестиционными организациями.

До этого сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который украл телефон у пассажира столичного метро, когда тот задремал на лавочке на станции «Мневники».

«На станции «Мневники» 44-летний гость столицы похитил у уснувшего пассажира телефон. Преступление попало в объектив видеокамеры наблюдения столичного метро, поэтому личность злоумышленника установить не составило труда. Украденный телефон стоимостью 5 тыс. руб. он планировал продать и на момент задержания уже вытащил из него SIM-карту», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.

Ранее в Москве 79-летняя местная жительница переводила мошенникам более 30,4 млн рублей.

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#жертвы
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Расписание на трёх направлениях МЖД изменится в конце августа — начале сентября
23 августа 2024, 15:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек Казанского, Ярославского и Павелецкого направлений, а также МЦД-3 изменится в конце августа — начале сентября из-за укладки стрелочных переводов на станциях Перово, Бужаниново и Кашира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«26-27 августа с девяти утра до семи вечера работы будут идти на станции Кашира. 26 августа с 10:10 до 20:10 стрелочный перевод будут укладывать на станции Бужаниново. А 4-5 сентября с 22:10 до 8:10 работы будут проводиться на станции Перово. В указанное время у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, изменится количество остановок на маршруте, кроме того, несколько электричек отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее уточнять расписание. Актуальный график электропоездов размещается на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Сын главы Чечни Адам Кадыров устроил стрельбу сразу из двух золотых пулеметов
23 августа 2024, 15:12

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам устроил стрельбу сразу из двух золотых пулеметов. Видео он опубликовал в социальных сетях.
На кадрах можно заметить, что Кадыров-младший держит в каждой руке по автоматическому оружию золотого цвета, из которого одновременно ведет огонь. Мишени в ролик не попали.

Уточняется, что рядом также находилось несколько мужчин. Один из них держал камеру и снимал происходящее. Видео было опубликовано в интернете в мае этого года, однако оно стало широко распространяться только сейчас.

Ранее сообщалось, что 16-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни, продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням во время визита президента РФ Владимира Путина в Чечню. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Верховный суд определил, когда изъятие машины у должника невозможно
ВС: изъятие машины у должника невозможно, если тот в ней сильно нуждается
23 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/djedzura

Должник не может лишиться автомобиля, если испытывает острую потребность в этом транспортном средстве, следует из определения Верховного суда. Информация опубликована на сайте первой инстанции.
Уточняется, что в декабре 2022 года женщина-инвалид II группы из Башкирии была признана банкротом из-за долгов перед финансовой организацией, которые составили 418 тысяч рублей. Единственным ее активом был автомобиль Lifan 2011 года выпуска, который оценили в 250 тысяч рублей.

Машину могли изъять и продать с аукциона в рамках процедуры банкротства. Однако женщина направила просьбу сохранить транспортное средство за собой для того, чтобы ездить в реабилитационный центр, который находится в 52 км от ее села.

Приобрести новую машину она не могла из-за отсутствия работы и невысоких выплат. Верховный суд постановил признать женщину нуждающейся в автомобиле и сохранил транспортное средство за ней.

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#водитель
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Жительница Подмосковья вырастила тыкву весом 400 кг
23 августа 2024, 14:53

Фото: Дмитрий Беденко

Огромную тыкву весом 400 килограммов вырастила на своём огороде рядом с подмосковной деревней Литвиново жительница Волоколамского округа Елена Шурахова, передаёт корреспондент Дмитрий Беденко.
«Мы любим авантюры, и когда я зимой начала всем рассказывать, что буду сажать тыкву в полтонны весом, народ не понимал. А я начиталась в соцсетях, насмотрелась на картинки с гигантскими овощами, купила две семечки, дома они у меня взошли. Получилось четыре ростка. Не выбрасывать же их, посадили все четыре», — рассказала Елена Шурахова.
Своим тыквам-гигантам Елена дала имена. Рыжик, Колобок и Грюер весят каждый примерно по центнеру, а Бабл Гам стал рекордсменом: уже сейчас он весит около 400 килограммов, а так как снимать урожай ещё рано, то и этот вес — не предел. Осенью тыква может «добраться» до веса в полтонны.

Елена Шурахова и её супруг собираются и впредь растить огромные тыквы — они радуют и взрослых огородников и их пятерых детей. На необычном огороде растут также арбузы и дыни и малина с необычно крупными ягодами. В дальнейшем супруги планируют зарегистрировать фермерское хозяйство и развивать эко-ферму.

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#тыква
#огород
#рекорд
#сельское хозяйство
#волоколамский район
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В Подмосковье ввели новые стандарты строительства многоквартирных домов
23 августа 2024, 14:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области запретили размещать жилые помещения на первых этажах новостроек. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.
«В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью выше четырёх под размещение объектов нежилого назначения. Размещение жилых помещений на первых этажах не допускается», – сказано в тексте постановления.
Как отмечается, подмосковные власти также обновили нормативы организации парковок. Теперь на территории новостроек число парковочных мест будет составлять 90% от уровня автомобилизации местного населения. При этом не менее 18% мест должно быть для временной парковки.

Помимо этого, предусматриваются новые стандарты благоустройства дворов. Так, детские площадки должны быть расположены ближе 100 м от дома, а спортивные – ближе 500 метров.

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#дом
#строительство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье теперь можно оформить договор на техобслуживание газового оборудования онлайн
В Подмосковье стало проще оформить договор на обслуживание газового оборудования
23 августа 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жителям Подмосковья стало проще оформить и подписать договор на техническое обслуживание газового оборудования. В регионе запущена соответствующая онлайн-услуга, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже раза в год. Это обязательное условие для поставки газа. На региональном государственном портале введена новая услуга, благодаря которой жители Московской области теперь могут не только подавать заявки на техобслуживание газового оборудования, не выходя из дома, но и подписывать договор онлайн», – отметили в ведомстве.
Чтобы оформить договор, нужно зайти в Личный кабинет и воспользоваться электронной цифровой подписью. Это цифровой аналог собственноручной подписи, которая и придаёт юридическую силу документам и обеспечивает защиту данных. Получить электронную цифровую подпись можно на сайте, предварительно зарегистрировавшись на «Госуслугах».

Заявку на заключение договора на техобслуживание газового оборудования необходимо подать по ссылке.

Документы можно направить через Личный кабинет. Далее следует ожидать проект договора от АО «Мособлгаз» во вкладке «Мои заявки».

Затем необходимо подпишите договор с помощью ЭЦП и отслеживать статус заявки в Личном кабинете.

Услуга для заявителей предоставляется бесплатно.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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#онлайн
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