С улиц Подмосковья увезли более 3,5 тыс. машин за нарушение правил стоянки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше трёх с половиной тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на прошлой неделе за нарушение правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За минувшую неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3558 автомашин, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 38 машин больше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Недельный топ-5 муниципалитетов, где эвакуировали больше всего машин-нарушителей, возглавил Ленинский округ, с улиц которого увезли 342 автомобиля. На втором месте округ Красногорск, где эвакуировали 305 машин. Третье и четвёртое места занимают Химки и Мытищи с 292 и 288 эвакуированными машинами соответственно. А замыкает первую пятёрку антирейтинга Пушкинский округ, где на штрафстоянки увезли 230 машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112 МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.
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