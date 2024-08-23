Расписание на трёх направлениях МЖД изменится в конце августа — начале сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек Казанского, Ярославского и Павелецкого направлений, а также МЦД-3 изменится в конце августа — начале сентября из-за укладки стрелочных переводов на станциях Перово, Бужаниново и Кашира, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«26-27 августа с девяти утра до семи вечера работы будут идти на станции Кашира. 26 августа с 10:10 до 20:10 стрелочный перевод будут укладывать на станции Бужаниново. А 4-5 сентября с 22:10 до 8:10 работы будут проводиться на станции Перово. В указанное время у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, изменится количество остановок на маршруте, кроме того, несколько электричек отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят учитывать эти изменения и заранее уточнять расписание. Актуальный график электропоездов размещается на информационных табло на вокзалах и станциях, кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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