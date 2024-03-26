На региональных дорогах Подмосковья ликвидировали 25 подтоплений

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С 20 марта, когда в Подмосковье пришло устойчивое потепление, на региональных дорогах региона устранили 25 подтоплений. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Московской области.
«На Волоколамском шоссе в Истре есть потенциальное место подтопления – мост через реку Песчанку. Из-за уклона автодороги вода от растаявшего снега стекает на проезжую часть. Чтобы избежать сильного подтопления, дорожники вывезли весь снег, лежавший вдоль проезжей части и у моста. В Мытищах устранили подтопление на тротуаре Олимпийского проспекта, откачав воду. В Серпухове ликвидировали подтопление в деревне Глазово, очистив систему водоотведения и вывезя снег. Всего с 20 марта на региональных дорогах устранили 25 подтоплений», – пояснили в ведомстве.Сильные подтопления ликвидируют оперативно, в течение суток. В Минтрансе напомнили, что из-за разлива рек Оки и Москвы в Коломне, Озёрах и Луховицах возможны временные ограничения движения транспорта.
Чтобы минимизировать последствия разлива рек и подтоплений на проезжей части и тротуарах, дорожники своевременно начали подготовку спецтехники для откачки воды. Вблизи мест потенциальных подтоплений при наступлении стабильной плюсовой температуры вывозят снег. С начала марта спецтехника уже вывезла около 200 тысяч куб. м. снега.
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