В Чехове спасатели вытащили рыбака, провалившегося под лед

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли рыбака, провалившегося под лед в городском округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
О рыбаке в службу 112 сообщили очевидцы, которые заметили человека державшегося за льдину.
Стоит отметить, что все произошло на на водоеме рядом с деревней Игумново в городском округе Чехов.
Читайте также:
Спасатели ликвидировали последствия пожара в «Крокусе»
Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников на фоне теракта в «Крокусе»
На Ленинградском шоссе в Москве горит легковой автомобиль – видео
«Оперативно прибыв на место вызова, специалисты кинули пострадавшему конец Александрова. Рыболов ухватился за спасательное средство, и спасатели вытащили его на поверхность. После чего работники противопожарно-спасательной службы погрузили мужчину на носилки-волокуши и доставили его на берег, где сняли с него мокрую одежду, укутали в одеяло, напоили горячим чаем и передали медикам скорой помощи. В тяжелом состоянии, с признаками обморожения любитель подледного лова был госпитализирован в Чеховскую больницу», — поделился замначальника Дмитрий Чебочкин.
Читайте также:
Спасатели ликвидировали последствия пожара в «Крокусе»
Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников на фоне теракта в «Крокусе»
На Ленинградском шоссе в Москве горит легковой автомобиль – видео
Мира Полтева