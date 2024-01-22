На региональных дорогах Подмосковья с начала зимы устранили 1,5 тыс ям

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные дорожники с начала зимы ликвидировали более 1,5 тыс ям на региональных дорогах. Суммарная площадь работ превысила 2,2 тыс кв м, сообщили в пресс-службе в Минтранса региона.
По данным министерства, наибольший объём работ выполнили в Раменском, Мытищинском и Пушкинском округах.
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Лора Луганская