В Подмосковье подали более 250 тыс. онлайн-заявок на обслуживание карт «Стрелка»

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 250 тысяч заявлений на обслуживание транспортных карт «Стрелка» подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках услуги на областном госпортале можно подтвердить право на льготный тариф по карте «Стрелка», активировать или деактивировать льготу на проезд по банковской карте «МИР», заказать обмен неисправной карты, восстановить защитный код карты, а также оформить возврат транспортной карты и получить обратно её залоговую стоимость», — говорится в сообщении.Для того, чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен авторизоваться на госпортале и заполнить онлайн-форму заявления. Проверка документов и выдача карт проводится в отделении МФЦ, указанном в заявке.
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Лев Каштанов