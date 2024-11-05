В Подмосковье подали более 250 тыс. онлайн-заявок на обслуживание карт «Стрелка»

Три новых корпуса в жилом квартале «Одинград. Семейный» Одинцовского городского округа поставлены на кадастр. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В новых корпусах представлены квартиры с различными планировками. Входные группы и общественные зоны спроектированы с учётом комфорта жильцов и их гостей.



Жилой комплекс «Одинград» состоит из трёх кварталов: «Семейный», «Лесной» и «Центральный». Здесь есть детские сады, магазины, аптеки, спа-салоны, пекарни, салоны связи, кафе и предприятия сферы услуг на первых этажах зданий.



В 2026 году планируется открыть новую школу в квартале «Семейный». Летом этого года был открыт удобный выезд на платную трассу М-1 «Беларусь» — «Северный обход Одинцово», что позволит быстрее добираться до Москвы и обратно.



