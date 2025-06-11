Жители Серпухова обсудили с властями округа вопросы ЖКХ и благоустройства

11 июня 2025, 09:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

ВРИП главы городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с представителями профильных служб провёл выездную встречу с жителями дома №16 по улице Новая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ранее на личном приёме жители пожаловались Алексею Шимко на протекающую кровлю. Сейчас проблема устранена: управляющая компания провела ремонт. Однако для проверки качества работ нужно дождаться сильных осадков. После этого в подъезде устранят следы от предыдущих протечек.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

«Жильцы также подняли вопрос о ремонте подъездов. В этом году дом не попадает в эту программу. Алексей Шимко поручил управляющей компании проработать возможность провести ремонт в 2026 году», — отмечается в сообщении.