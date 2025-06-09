Воробьёв: в Подмосковье открыли 164 пляжа и зон отдыха у воды

09 июня 2025, 18:59

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

В Подмосковье стартовал пляжный сезон. В регионе открыли 164 пляжа и зон отдыха у воды, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





По словам главы региона, в этом сезоне на пляжах ждут около 1,5 млн. посетителей. Для комфортного отдыха на пляжи завозят чистый песок, обрабатывают территории от клещей, проверяют дно водоёмов, обновляют инфраструктуру, открываются пункты проката и питания.



«Самые популярные места отдыха у воды – «Голубое озеро» в Луховицах, «Любляна» в Егорьевске, а также пляжи в Зарайске, Талдоме и на Сенеже в Солнечногорске. Часто отдыхают и на Кореневском карьере в Люберцах, городских пляжах в Дубне и Истре, Волкушинском карьере в Лыткарино и пруду в Электростали», – написал Воробьёв в своём ТГ-канале.