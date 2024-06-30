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Земля в ночь на воскресенье разминулась с опасным астероидом

Опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на 300 тысяч км
30 июня 2024, 20:57
Фото: iStock/buradaki

Фото: iStock/buradaki

Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии порядка 300 тысяч километров минувшей ночью. Об этом международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что телескопы следили за пролётом астероида группы Аполлона. Впервые он был обнаружен 16 июня 2024 года. По данным Европейского космического агентства его размер составляет от 120 до 260 метров.

Всего на данный момент, по сообщениям NASA, известно свыше 35 тысяч околоземных объектов, из которых около девяти тысяч являются потенциально опасными.



В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства значатся 1626 объектов. На первом месте находится астероид 2023VD3, который пролетит вблизи Земли в ноябре 2034 года.

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#земля
#астероид
#космос
#астрономия
Канье Уэст может получить гражданство России, заявили в Госдуме
Депутат ГД Драпеко: Канье Уэст может получить гражданство России
30 июня 2024, 20:08

Фото: iStock/JessAerons

Американский рэпер Канье Уэст может получить российское гражданство. Об этом зампред Госдумы по культуре, депутат Елена Драпеко заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она подчеркнула, что в случае, если музыкант захочет стать гражданином России, ему предоставят такую возможность.

Драпеко указала на то, что Уэст очень хорошо относится к России и имеет здесь друзей, поэтому в предоставлении гражданства ему точно не откажут.

Напомним, что в субботу рэпер прибыл в Москву на празднование 40-летия своего близкого друга и по совместительству главного дизайнера его бренда обуви Yeezy Гоши Рубчинского. Гости собрались в ресторане русской кухни «Белуга».

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#гражданство
#россия
#госдума
#сша
#музыкант
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Украинская мина обезврежена у берегов Турции
Milliyet: украинскую мину обезвредили в Чёрном море у берегов Турции
30 июня 2024, 18:56

Фото: iStock/typhoonski

Сапёры обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщает газета Milliyet.
Отмечается, что в субботу вечером в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров был обнаружен подозрительный объект. Выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты. Прибывшие на место полицейские и сотрудники береговой охраны установили, что находка – это мина, произведённая на Украине.

В воскресенье мина была уничтожена сапёрами-водолазами. Во время проведения операции было закрыто движение на прилетающей к пляжу автотрассе. В 14:00 пляжи вновь были открыты для отдыхающих.

Напомним, что в январе текущего года Болгария, Румыния и Турция подписали соглашение об учреждении Рабочей группы по противоминным мерам в Чёрном море. Предполагается, что она начнёт работу со 2 июля.

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#турция
#украина
#мина
#чёрное море
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В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Меликов защитит врача, критикуемую из-за просьбы к пациентке снять никаб
30 июня 2024, 18:41

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

В дагестанском Хасавюрте общественник устроил травлю врача, которая попросила пациентку снять никаб для проведения медицинского обследования. Об этом глава республики Сергей Меликов написал в своём Telegram-канале.
Он написал, что этот общественник не имел права оскорблять женщину, выполняющую свою работу и ничего не имеющую против мусульман. В связи с этим Меликов встал на сторону врача и заявил, что гарантирует ей защиту.

Также глава Дагестана подчеркнул, что «псевдолидеров» общественного мнения, которые пытаются разобщить население России, ждут серьёзные последствия.

По данным местных и общероссийских Telegram-каналов, травлю врача Евгении Макеевой устроил блогер Хаджимурад Ханов (Гаджимурад Атаев). Он призывал Макееву извиниться перед пациенткой, чтобы успокоить общественность.

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#дагестан
#врач
#пациент
#права
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Глава Дагестана Меликов завил о травле жителей региона после теракта
30 июня 2024, 18:17

Фото: сайт Кремля

После террористических актов в Махачкале и Дербенте 23 июня весь Дагестан обвиняют в радикализме. А также смешивают преступников со всеми верующими мусульманами и усматривают признаки террора в ношении никабов.
Об этом заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. В своём телеграм-канале он назвал оскорбительные комментарии так называемых «сторонних наблюдателей» в адрес дагестанцев самой настоящей травлей, целью которой является некий опасный «социальный эксперимент», который может толкнуть республику в «тёмную бездну».

Меликов также добавил, что весь Дагестан, все верующие, которых смешивают с преступниками, не несут ответственности за экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что гражданское общество республики здорово, народ Дагестана един как никогда и у него правильные общечеловеческие ценности.

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#эксперимент
#ценности
#общество
#дагестан
#террористы
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Жители восьми областей Украины остались без электричества
30 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Жители восьми областей Украины в воскресенье остались частично без электроснабжения после повреждения объектов энергосистемы. Об этом сообщило Минэнерго страны.
Отмечается, что речь идёт о Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также о подконтрольных Киеву частях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В Киевской области утром 30 июня было обесточено 935 абонентов. В Сумской области – 4805 абонентов в 73 населённых пунктах.

В Харьковской области из-за боевых действий были обесточены около 1,5 тысяч абонентов. Также без электроэнергии остались 39,7 тысяч точек учёта в 107 населённых пунктах региона.

В Черниговской и Днепропетровской областях электричество перестало поступать в более 28 населённых пунктов.

Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев экономить электроэнергию из-за большого объёма повреждений энергообъектов на территории страны.

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#украина
#электричество
#отключение
#обстрел
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Умер сын помощника президента России Александр Калимулин
30 июня 2024, 17:29

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Скончался сын помощника президента России, начальника реферантуры главы государства Дмитрия Калимулина Александр. Об этом сообщили на юридическом факультете МГУ, где учился молодой человек.
В сообщении, опубликованном на сайте факультета, рассказывается, что свободное от учёбы время Александр посвящал современной музыке, сам играл на барабанах. Также студент-первокурсник бакалавриата активно увлекался спортом, участвовал в культурных мероприятиях университета. В своё время он также был победителем Всероссийской олимпиады школьников по праву, проходившей в Москве. Причина смерти молодого человека не раскрывается.

Деканат факультета и руководство МГУ выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. На юрфаке уточнили, что прощание с Александром Калимулиным пройдёт 3 июля.

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#студент
#мгу
#прощание
#соболезнования
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В Китае стендовое испытание ракеты завершилось аварией
В Китае во время испытаний взорвалась ракета-носитель Tianlong-3
30 июня 2024, 16:12

Фото: iStock/Armastas

В Китае статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3 завершилось аварией. Об этом аэрокосмическая компания Space Pioneer сообщила в WeChat.
Отмечается, что во время испытания произошло нарушение в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате чего она оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Затем она упала в горах примерно в 1,5 километрах от места проведения тестового испытания.

Авария произошла в 15:43 по местному времени (10:43 мск). При взлёте и падении ракеты никто не пострадал.

Напомним, что Tianlong-3 является жидкотопливной ракетой, которая по своим характеристикам сопоставима с ракетой Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX. После доработки она сможет доставлять на земную орбиту 17 тонн полезного груза, а на солнечно-синхронную орбиту – до 14 тонн.

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#китай
#ракета
#испытания
#авария
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Рэпера Канье Уэста заметили в подземном переходе в Москве
Рэпер Канье Уэст посетил Москву
30 июня 2024, 15:44

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Американский рэпер Канье Уэст посетил Москву, его прогулка по столице попала на видео, которые публикует Telegram-канал журнала «Москвичка».
На кадрах видно, как музыкант идёт по подземному переходу около станции метро «Охотный ряд» в сопровождении охранников и знакомых.

Издание отмечает, что рэпер прибыл в российскую столицу в субботу на частном самолёте. О прилёте Уэста также сообщила продюсер Яна Рудковская, по словам которой он подготовил концерт в «Лужниках». Однако в инфоцентре площадки опровергли данные сведения.

После стало известно, что Уэст прибыл на празднование дня рождения дизайнера Гоши Рубчинского, который является главным дизайнером бренда рэпера Yeezy. Рубчинский отметил своё 40-летие в ресторане русской кухни «Белуга».

Предполагается, что Уэст мог остановиться в номере «Королевский юг» отеля Four Seasons. Стоимость ночи в этом номере составляет около миллиона рублей.

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#музыкант
#сша
#россия
#москва
#дизайнеры
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Более тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом
30 июня 2024, 14:38

Фото: iStock/gutaper

Свыше тысячи автомобилей собралось в очереди с обеих сторон Крымского моста. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.
Отмечается, что большее число автомобилей (810) находятся на стороне Тамани. Среднее время ожидания проезда составляет порядка трёх часов.

Ещё 320 автомобилей стоят в очереди со стороны Керчи. Здесь ожидание проезда составляет около часа.

В воскресенье утром пробка состояла из 700 автомобилей только со стороны Тамани. К вечеру она значительно выросла.

Напомним, что пробка на въезд на Крымский мост растёт уже несколько дней. Со стороны Керчи бывают моменты, когда путь становится полностью свободным. А вот с противоположной стороны водителям всегда приходится долго стоять в очереди.

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#крымский мост
#пробки
#автомобили
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