Земля в ночь на воскресенье разминулась с опасным астероидом

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Потенциально опасный астероид 2024 МК разминулся с Землёй на расстоянии порядка 300 тысяч километров минувшей ночью. Об этом международная сеть оптических телескопов Института прикладной математики имени Келдыша РАН сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что телескопы следили за пролётом астероида группы Аполлона. Впервые он был обнаружен 16 июня 2024 года. По данным Европейского космического агентства его размер составляет от 120 до 260 метров.
Всего на данный момент, по сообщениям NASA, известно свыше 35 тысяч околоземных объектов, из которых около девяти тысяч являются потенциально опасными.
В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства значатся 1626 объектов. На первом месте находится астероид 2023VD3, который пролетит вблизи Земли в ноябре 2034 года.
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Всего на данный момент, по сообщениям NASA, известно свыше 35 тысяч околоземных объектов, из которых около девяти тысяч являются потенциально опасными.
В списке потенциально опасных астероидов Европейского космического агентства значатся 1626 объектов. На первом месте находится астероид 2023VD3, который пролетит вблизи Земли в ноябре 2034 года.
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Анастасия Чинкова