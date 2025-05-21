Ушла из жизни режиссёр «Ералаша» и звезда «Служебного романа» Надежда Репина

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На 79 году жизни скончалась актриса из «Служебного романа» и режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Репина работала режиссёром-постановщиком киножурнала «Ералаш» с 1993 по 2013 год. За это время она сняла свыше 79 сюжетов.
Помимо работы в знаменитом детском юмористическом альманахе, Репина участвовала в съёмках эпизода криминальной передачи «Криминальная Россия», а также снялась в кармине Василия Шукшина «Странные люди».
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Помимо работы в знаменитом детском юмористическом альманахе, Репина участвовала в съёмках эпизода криминальной передачи «Криминальная Россия», а также снялась в кармине Василия Шукшина «Странные люди».
«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги. Приносим соболезнования родным и близким Надежды Алексеевны», – написали на сайте Союза кинематографистов, членом которого являлась Репина.Также она была лауреатом премии Правительства России в области культуры.
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Анастасия Чинкова