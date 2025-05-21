Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Ростове оштрафовали бар Сергея Жукова «Руки Вверх!»

В Ростове оштрафовали бар Сергея Жукова «Руки Вверх!»

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)

В Ростове-на-Дону оштрафовали бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что заведение в течение полутора лет продавало алкоголь без кассового оборудования. Сотрудники должны были проводить оплату через кассу, подтверждая каждый платёж чеком. Однако транзакций на сумму около 172 миллионов рублей не было обнаружено за период с начала 2023 года по середину 2024-го.

В результате, ФНС России потребовала оштрафовать бар на 47 миллионов рублей, однако руководство заведения попыталось отменить это решение. Полностью избавиться от штрафа им не удалось, но его уменьшили до 11,7 миллиона рублей.

Читайте также:

Сергей Жуков отметил 15-летие своего сына

Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»

Жена солиста «Руки Вверх!» показала редкий снимок мужа с годовалым сыном
#штраф
#кафе
#ростовская область
#алкоголь
#фнс
#платёж
#сотрудники
#бар
#певец
Эксперт раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику
Леонид Холод посоветовал учитывать внешний вид и запах при выборе клубники
21 мая 2025, 17:27

Фото: iStock/Artico

Бывший замминистра сельхоза РФ Леонид Холод раскрыл три секрета, как выбрать вкусную клубнику. Его слова передает «Татар-информ».
Как утверждает эксперт, один из главных критериев – внешний вид ягод. Они должны целыми, то есть без цветных повреждений, вмятин и плесени. Вторым моментом, на который следует обратить внимание, является наличие аромата.
«Бывает, что клубнику продают «пластиковую», которая лежит долго, но она не самая вкусная. Однако сейчас клубника сезонная, поэтому можно выбрать ягоду, которая имеет и красивый вид, и хороший запах. Если вам дадут ее укусить, то клубника должна еще иметь и клубничный вкус», – добавил он.
Кроме того, собеседник агентства советует не переплачивать и не смотреть на производителя.
«Когда вы находитесь в торговом заведении, то на 100% не знаете, откуда привезли клубнику. Неважно, что написано – «московская» или «азербайджанская». Нужно покупать ту, что понравилась, по минимальной цене», – заключил Леонид Холод.
Читайте также:

Психолог раскрыл, почему взрослые мужчины заглядываются на молодых женщин

«Это отвратительно»: агроном раскрыл, на что указывают червяки в клубнике

Ученый рассказал о новой эпидемии, которая появится из-за кошек
#клубника
#эксперт
#торговля
#сельское хозяйство
#ягоды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушла из жизни режиссёр «Ералаша» и звезда «Служебного романа» Надежда Репина
21 мая 2025, 17:17

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 79 году жизни скончалась актриса из «Служебного романа» и режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Репина работала режиссёром-постановщиком киножурнала «Ералаш» с 1993 по 2013 год. За это время она сняла свыше 79 сюжетов.

Помимо работы в знаменитом детском юмористическом альманахе, Репина участвовала в съёмках эпизода криминальной передачи «Криминальная Россия», а также снялась в кармине Василия Шукшина «Странные люди».

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги. Приносим соболезнования родным и близким Надежды Алексеевны», – написали на сайте Союза кинематографистов, членом которого являлась Репина.
Также она была лауреатом премии Правительства России в области культуры.

Читайте также:

Скончался один из участников шведской группы ABBA

«Пустите меня к гробу»: Волочкова простится с Григоровичем, несмотря на запрет

Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская
#россия
#соболезнования
#актриса
#режиссёр
#смерть
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля
Хоккеист Кирилл Лебедев умер за рулём своего автомобиля
21 мая 2025, 16:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Игравший за хоккейный клуб «Металлург» Кирилл Лебедев умер за рулём своей машины. По данным телеграм-канала SHOT, у него остановилось сердце.
Уточняется, что 33-летний хоккеист сегодня около девяти утра отвёз двух своих сыновей в школу в Магнитогорске, вернулся в машину и собирался ехать по делам, но спортсмену резко стало плохо в автомобиле. Очевидцы вызвали скорую помощь, но Лебедев скончался до приезда врачей.

В 2010 году Кирилл Лебедев выиграл Кубок Харламова в составе команды «Стальные Лисы», он основал хоккейную школу для детей 2012–2016 года рождения. Спортивную карьеру Лебедев завершил в 2022 году. В последние годы он вёл свой блог, в котором рассказывал о хоккее.

Читайте также:

Адвокат Жорин рассказал, чем для Кафанова могут обернуться обвинения в двоежёнстве

«Ушёл гений»: Цискаридзе прокомментировал смерть Григоровича

Эксперт высказался о челябинском «Тракторе»
#смерть
#спорт
#хоккей
#спортсмены
#магнитогорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МЧС России наградили юриста Екатерину Гордон за гуманитарную помощь
21 мая 2025, 16:27

Катя Гордон (Фото: Инстаграм* @katyagordon)

В МЧС России наградили звездного юриста Екатерину Гордон.
О случившемся Гордон сообщила в своем Телеграм-канале. Юриста наградили медалью МЧС России «за содружество во имя спасения» за отличное выполнение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи.

Медаль Гордон торжественно вручил заместитель главы МЧС Роман Курынин.

Ранее сообщалось, что адвокатская контора Екатерины заработала 28,7 млн рублей. За 2024 год компания получила 28,7 миллионов рублей. Вместе с тем чистая прибыль достигла 1,6 миллионов рублей. Годом ранее контора юриста принесла 22,2 миллиона рублей с чистой прибылью всего 336 тысяч рублей.

Напомним, Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена.

Читайте также:

Сын Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду

Бодибилдер Никита Ткачук умер из-за отказа жизненно важных органов

Бабичев рассказал, что станет главным фактором победы в «Интервидении»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#юрист
#мчс
#медаль
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог раскрыл, почему взрослые мужчины заглядываются на молодых женщин
Психолог Лунюшин: Зрелые мужчины с юными любовницами чувствую себя моложе
21 мая 2025, 16:15

Фото: iStock/Olga Shefer

Часто мужчины в возрасте начинают строить отношения с молодыми девушками, а порой и вовсе ради них уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин рассказал, почему так происходит.
По его словам, многие женщины после 30 лет начинают осознавать, что перестают быть привлекательными для мужчин, которые в свою очередь начинают засматриваться на более молодых представительниц прекрасного пола.

«Вторая причина, особенно у состоятельных мужчин, которые добились в материальном плане многого, — это повышение самооценки. Они состоят в отношениях с молодыми женщинами, чтобы в мужском кругу хвастаться друг перед другом. Но сейчас в некоторых кругах молодые девушки этим пользуются, иногда манипулируют мужчинами в материальном плане и не только», — рассказал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.

Также есть мужчины, которые хотят самореализоваться за счет секса и почувствовать себя половыми гигантами. В момент близости с девушкой мужчины в возрасте убеждены, что они ещё интересны юным особам.

Кроме того, взрослые мужчины заводят отношения с молодыми девушками по причине синдрома спасателя. Для этого они выбирают спутницу из плохой семьи, испытывающую финансовые трудности или даже ту, которая ​занимается проституцией.

При этом некоторые мужчины открыто признаются, что с молодой любовницей чувствуют себя на 20 лет моложе, заключил Лунюшин.

Читайте также:

Психолог предупредила об опасности «цифровой деменции»

«Финансовые и психологические проблемы»: стало известно, зачем подростки продают невинность

«Снять маску экспертности»: психолог рассказала, как помочь школьнику с выбором профессии
#психолог
#подростки
#женщины
#семьи
#мужчины
#отношения
#профессии
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате