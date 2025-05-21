В Ростове оштрафовали бар Сергея Жукова «Руки Вверх!»

Сергей Жуков (фото: Telegram @sezhukovrv)
В Ростове-на-Дону оштрафовали бар певца Сергея Жукова «Руки Вверх!». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что заведение в течение полутора лет продавало алкоголь без кассового оборудования. Сотрудники должны были проводить оплату через кассу, подтверждая каждый платёж чеком. Однако транзакций на сумму около 172 миллионов рублей не было обнаружено за период с начала 2023 года по середину 2024-го.
В результате, ФНС России потребовала оштрафовать бар на 47 миллионов рублей, однако руководство заведения попыталось отменить это решение. Полностью избавиться от штрафа им не удалось, но его уменьшили до 11,7 миллиона рублей.
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В результате, ФНС России потребовала оштрафовать бар на 47 миллионов рублей, однако руководство заведения попыталось отменить это решение. Полностью избавиться от штрафа им не удалось, но его уменьшили до 11,7 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова