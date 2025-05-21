В МЧС России наградили юриста Екатерину Гордон за гуманитарную помощь

Катя Гордон (Фото: Инстаграм* @katyagordon)
В МЧС России наградили звездного юриста Екатерину Гордон.
О случившемся Гордон сообщила в своем Телеграм-канале. Юриста наградили медалью МЧС России «за содружество во имя спасения» за отличное выполнение мероприятий по оказанию гуманитарной помощи.
Медаль Гордон торжественно вручил заместитель главы МЧС Роман Курынин.
Ранее сообщалось, что адвокатская контора Екатерины заработала 28,7 млн рублей. За 2024 год компания получила 28,7 миллионов рублей. Вместе с тем чистая прибыль достигла 1,6 миллионов рублей. Годом ранее контора юриста принесла 22,2 миллиона рублей с чистой прибылью всего 336 тысяч рублей.
Напомним, Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена.
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Медаль Гордон торжественно вручил заместитель главы МЧС Роман Курынин.
Ранее сообщалось, что адвокатская контора Екатерины заработала 28,7 млн рублей. За 2024 год компания получила 28,7 миллионов рублей. Вместе с тем чистая прибыль достигла 1,6 миллионов рублей. Годом ранее контора юриста принесла 22,2 миллиона рублей с чистой прибылью всего 336 тысяч рублей.
Напомним, Екатерина Гордон часто представляет интересы звездных личностей. Одним из последних ее громких дел была смерть баскетболиста Яниса Тиммы. К ней за помощью обратился отец спортсмена.
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Ольга Енгалычева