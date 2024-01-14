На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

Фото: Минобороны РФ
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, российские танки, в том числе Т-80БВМ, начали использовать комплексы подавления FPV-дронов под названием «Сания», сообщает Министерство обороны РФ.
На танке установлена система 3mx, предназначенная для автоматического обнаружения и подавления FPV-дронов. Специалисты пояснили, что «Сания» сканирует пространство на наличие FPV-дронов на расстоянии до 1,5 километра и осуществляет их подавление на расстоянии до 1 километра. Комплекс способен подавлять дроны даже при движении танка.
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Артем Кузьмин