WP: американских экспертов беспокоит противостояние Техаса и Вашингтона

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Газета The Washington Post провела опрос среди экспертов и выяснила, что они беспокоятся из-за захвата участка федеральной границы техасскими властями во время миграционного кризиса.
Нацгвардия Техаса контролирует участок границы США и Мексики. Агентам федеральной пограничной службы запретили доступ к нему.
Противостояние развернули в приграничном городе Игл-Пасс. Туда зачастую попадают мигранты, которые нелегально пересекли реку Рио-Гранде. Именно по ней проходит граница двух стран.
Эксперты не смогли вспомнить какой-либо недавний похожий случай, когда власти какого-нибудь штата заблокировали федеральному правительству доступ к территории, находящейся под его юрисдикцией.
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«Представив, что наши агенты пограничной службы противостоят вооруженным бойцам нацгвардии Техаса, мы должны напугаться до смерти. Это самая откровенная конфронтация между штатом и федеральным правительством, которую мы видели со времен десегрегации», - отметил Стив Владек, эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета.Читайте также:
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Мария Фирсова