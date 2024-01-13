На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации

Власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили местным жителям отсрочку от предстоящей мобилизации в обмен на строительство фортификационных укреплений на Донбассе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Оплата за услугу составит 20 тысяч гривен (по нынешнему курсу — это около 46 тысяч рублей), при этом работников обеспечат жильем и питанием, а согласившиеся получат отсрочку от призыва на период строительства.
Всего для строительства укреплений в ДНР требуется около 300 человек.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.
Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии Лео Куннас ранее предложил разместить на границе с Россией противопехотные и противотанковые мины. Об этом он сам сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.
При разговоре Куннас не говорил открыто про российскую границу, однако это очевидно, поскольку Эстония граничит лишь с Россией и Латвией.
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Всего для строительства укреплений в ДНР требуется около 300 человек.
Депутат парламента Эстонии от Консервативной народной партии Лео Куннас ранее предложил разместить на границе с Россией противопехотные и противотанковые мины. Об этом он сам сообщил в интервью порталу гостелерадиовещания ERR.
При разговоре Куннас не говорил открыто про российскую границу, однако это очевидно, поскольку Эстония граничит лишь с Россией и Латвией.
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Артем Путинцев