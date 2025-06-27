В больницах Подмосковья заработали ещё четыре единицы тяжёлой медтехники
Маммограф, флюорограф и два новых рентген-аппарата запустили в работу в четырёх медицинских учреждениях Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Современная медтехникой является основой качественной диагностики различных патологий. Сегодня запустили четыре единицы тяжелой. На закупку нового оборудования было направлено свыше 80,6 млн рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Новый маммограф заработал в поликлинике № 14 Балашихинской больницы, флюорограф —в поликлинике № 2 Щелковской больницы во Фряново, рентген-аппараты — в психиатрической больнице № 5 и амбулатории Щелковской больницы в деревне Медвежьи Озёра.