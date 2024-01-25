На Сахалине мужчина ночует в застрявшей в сугробе машине двое суток

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Житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.
Ранее жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина поделилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавила, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.
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«Я не могу оставить машину. Сегодня ночью я до трёх часов не спал и несколько человек три раза выходили на дорогу и издалека смотрели, есть ли кто-то в машине», — прокомментировал в беседе с RT местный житель.
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Мелисса Тимофеева