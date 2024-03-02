На Сахалине временно перестанут ходить ряд автобусных маршрутов

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалина сообщило о приостановке работы ряда автобусных маршрутов в регионе из-за непогоды, передает РИА Новости.
Из-за этого было решено прекратить движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Шахтерск, а также рейсы между городами Макаров и Поронайск.
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