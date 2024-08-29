В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для отходов, изготовленных из вторсырья

В Подмосковье установили 1700 контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объёмом более 1 тыс. кубометров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах. Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из сырья, переработанного в подмосковных КПО.