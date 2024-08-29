В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для отходов, изготовленных из вторсырья

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье установили 1700 контейнеров для смешанных отходов и 447 – для вторсырья. Новые баки объёмом более 1 тыс. кубометров появились в Воскресенском и Алексинском кластерах. Как рассказали в ведомстве, контейнеры на 30% выполнены из сырья, переработанного в подмосковных КПО.
Специалисты оснастили их усиленными колёсами и удобными ручками для более лёгкой транспортировки. Об этом «Радио 1» рассказала замначальника Управления по обращению с отходами Министерства по содержанию территорий и Государственному жилищному надзору Московской области Ольга Терьян.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Контейнеры, сделанные из вторсырья, не уступают по надёжности обычным пластиковым контейнерам. Их проверяют на выносливость с помощью краш-тестов в специальной лаборатории, где имитируют условия жёсткой эксплуатации. Их замораживают в морозильной и щелочной камерах, резко сбрасывают с высоты бордюра.
По её словам, контейнеры для сухих отходов вывозят специальные синие мусоровозы, а для смешанных – серые. Отдельными потоками они поступают в комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева». Там проводят досортировку отходов по фракциям и отправляют на переработку. Пластик поступает на завод «Эко-Вторпласт». Его перерабатывают в гранулы и передают заводу «Эко-Пласт».
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Есть также планы по установке контейнеров в других муниципалитетах Подмосковья. Завод «Экопласт» группы «Эколайн» готов производить качественные и надёжные контейнеры для всех муниципалитетов Московской области и страны в целом. Например, на прошлой неделе 2 тыс. контейнеров отправились в Карелию, отметила Ольга Терьян. Это означает, что производственные мощности подмосковных заводов уже работают не только на свой регион, но и на другие.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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«Регоператоры «Эколайн Воскресенск» и «Экопромсервис» в крайне сжатые сроки, всего за пять месяцев, приобрели и устанавливают на площадках Воскресенского и Алексинского кластеров более 2 тыс. контейнеров. Это 1754 контейнера, предназначенных для смешанных отходов, и 447 – для сухих, то есть для вторсырья. Контейнеры сделаны с использованием вторичного сырья, которое было заботливо собрано жителями Подмосковья и отсортировано в комплексе по переработке отходов «Восток», – рассказала Терьян.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Контейнеры, сделанные из вторсырья, не уступают по надёжности обычным пластиковым контейнерам. Их проверяют на выносливость с помощью краш-тестов в специальной лаборатории, где имитируют условия жёсткой эксплуатации. Их замораживают в морозильной и щелочной камерах, резко сбрасывают с высоты бордюра.
«Контейнеры спроектированы на основе опыта работ самих региональных операторов. В них учтены все сложные моменты эксплуатации. Например, устанавливаются усиленные колёса, которые позволяют более плавно и щадяще докатить контейнер до мусоровоза. Состояние контейнерных площадок и их твёрдое покрытие не всегда соответствуют нормативным требованиям. Из-за этого колёса ломались, и региональным операторам приходилось часто их ремонтировать», – пояснила собеседник «Радио 1».Фото: пресс-служба Минчистоты МО
По её словам, контейнеры для сухих отходов вывозят специальные синие мусоровозы, а для смешанных – серые. Отдельными потоками они поступают в комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева». Там проводят досортировку отходов по фракциям и отправляют на переработку. Пластик поступает на завод «Эко-Вторпласт». Его перерабатывают в гранулы и передают заводу «Эко-Пласт».
«Регоператоры «Экоалайн-Воскресенск» и «Экопромсервис» следят за состоянием контейнеров с помощью информационных систем мониторинга. Водители оставляют в ней сообщения о контейнерах, требующих замены или ремонта. А сервисная служба оперативно выезжает туда, где необходима модернизация контейнеров», – добавила представитель министерства.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Есть также планы по установке контейнеров в других муниципалитетах Подмосковья. Завод «Экопласт» группы «Эколайн» готов производить качественные и надёжные контейнеры для всех муниципалитетов Московской области и страны в целом. Например, на прошлой неделе 2 тыс. контейнеров отправились в Карелию, отметила Ольга Терьян. Это означает, что производственные мощности подмосковных заводов уже работают не только на свой регион, но и на другие.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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Лора Луганская