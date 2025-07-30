На сайте «ВкусВилла» и «Эвотор» зафиксированы технические сбои

30 июля 2025, 13:34

Фото: iStock/fizkes

На сайте и в приложении «ВкусВилла» произошел сбой, сообщили в компании. В настоящее время возможны проблемы с оформлением заказов, однако представители уточняют, что неполадки не связаны с кибератаками, утечек данных не зафиксировано.