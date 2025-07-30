На сайте «ВкусВилла» и «Эвотор» зафиксированы технические сбои
На сайте и в приложении «ВкусВилла» произошел сбой, сообщили в компании. В настоящее время возможны проблемы с оформлением заказов, однако представители уточняют, что неполадки не связаны с кибератаками, утечек данных не зафиксировано.
По информации URA.RU, наблюдаются сбои и в работе «умных» онлайн-касс «Эвотор». Большинство обращений связано с неисправностями в работе сайта, приложения и личного кабинета. Нарушения зафиксированы в Москве и Московской области, Башкирии, Санкт-Петербурге и Владимирской области.
Напомним, хакеры сообщили о взломе систем «Аэрофлота». Отмечается, что уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов.
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