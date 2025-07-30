Депутат предложил создать «школьную коробку» с канцелярскими принадлежностями и пособиями

30 июля 2025, 12:51

Депутат Ветров: «школьная коробка» должна быть похожа на набор для новорожденных

Фото: istockphoto/busra İspir

Россиянам предложили создать «школьную коробку» со всеми необходимыми учащимся принадлежностями.





По данным RT, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга — посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров рассказал, что такая коробка должна быть по аналогии с «коробкой для новорожденных» в различных регионах России.



Согласно инициативе, в состав «коробки» могли бы входить канцелярские принадлежности, дополнительные учебные пособия, элементы школьной и спортивной формы.





«Для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году», — сказал депутат.