Депутат предложил создать «школьную коробку» с канцелярскими принадлежностями и пособиями
Депутат Ветров: «школьная коробка» должна быть похожа на набор для новорожденных
Россиянам предложили создать «школьную коробку» со всеми необходимыми учащимся принадлежностями.
По данным RT, депутат муниципального образования Санкт-Петербурга — посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров рассказал, что такая коробка должна быть по аналогии с «коробкой для новорожденных» в различных регионах России.
Согласно инициативе, в состав «коробки» могли бы входить канцелярские принадлежности, дополнительные учебные пособия, элементы школьной и спортивной формы.
«Для миллионов российских родителей это означает старт непростых и дорогостоящих сборов своих детей к учебному году», — сказал депутат.
Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что ЕГЭ нельзя назвать лучшим подходом для оценки, потому что он заставляет детей концентрироваться на отдельных дисциплинах, а не на знаниях.