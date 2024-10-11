На Савёловском направлении 12 и 13 октября пустят компенсационные автобусы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Компенсационные автобусы запустит Центральная пригородная пассажирская компания на Савёловском направлении в ближайшие выходные, 12 и 13 октября, из-за отмены ряда пригородных поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Автобусы будут курсировать по трём маршрутам: от автовокзала Дмитрова через станцию Икша до станции МЦД Лианозово, от автовокзала Дмитрова до Дубны с остановками «Станция Вербилки», «Платформа Запрудня», «Темпы», «Мельдино-1», «2-й участок», «Карманово» «Станция Большая Волга» и «Станция Дубна», а также от станции Большая Волга в Дубне до станции Вербилки с остановками «Карманово», «2-й участок», «Мельдино-1», «Темпы» и «Платформа Запрудня».
Время отправления автобусов и прибытия на каждую из остановок указано сайте ЦППК. При этом в компании отметили, что реальное время будет зависеть от ситуации на дорогах.
Для проезда на компенсационном автобусе пассажир должен будет предъявить проездные документы на электричку.
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Время отправления автобусов и прибытия на каждую из остановок указано сайте ЦППК. При этом в компании отметили, что реальное время будет зависеть от ситуации на дорогах.
Для проезда на компенсационном автобусе пассажир должен будет предъявить проездные документы на электричку.
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Лев Каштанов