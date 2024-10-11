В Подмосковье начали проводить вечерние рейды для снижения смертности на ж/д

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Вечерние профилактические рейды, направленные на снижение смертности на железной дороге, стартовали в Московской области, в них участвуют представители муниципальных администраций и сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Участники рейдов пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы и раздают информационные материалы», — объяснили в министерстве.Кроме того, на ж/д станциях организованы постоянные дежурства.
Отмечается, что с начала года в Московской области произошло 153 смертельных несчастных случая на объектах железнодорожной инфраструктуры. Более половины из них произошло в тёмное время суток, а самым аварийным периодом стал осенне-зимний.
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