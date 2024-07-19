На Савёловском направлении 20-21 июля пустят компенсационные автобусы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Компенсационные автобусы запустит Центральная пригородная пассажирская компания на Савёловском направлении в ближайшие выходные — 20 и 21 июля — в связи с временным изменением расписания электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Кроме того, 20 и 21 июля компенсационные автобусы будут ездить от станции МЦД Лобня (отправление в 8:00) с остановкой на станции МЦД Долгопрудная в 8:25 и прибытием к станции метро «Физтех» в 8:35. Кроме того, автобусы будут отправляться от станции Катуар в 7:35 до метро «Физтех» (прибытие в 8:10).«20 июля компенсационный автобус отправится от станции Большая Волга в Дубне в 8:00 со следующими остановками: 8:07 — Карманово, 8:12 — 2-й участок, 8:17 — Мельдино-1, 8:25 — Темпы, 8:35 — платформа Запрудня, 8:50 — станция Вербилки, 9:30 — автовокзал Дмитров. А 21 июля автобус проследует по тому же маршруту и расписанию, но отправится в 7:50 от станции Дубна», — говорится в сообщении.
Для проезда на компенсационном автобусе нужно будет предъявить проездной документ на электричку.
В компании отметили, что реальное время отправления автобусов будет зависеть от ситуации на дорогах.
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Лев Каштанов