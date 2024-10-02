На Савёловском направлении будут ходить компенсационные автобусы

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На Савёловском направлении МЖД назначены компенсационные автобусы. Причина – изменение расписания пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В будние дни октября эти автобусы будут отправляться от станции Дмитров в 10:15; от станции Савёлово в городе Кимры) – в 11:40; а от станции Дубна – в 11:10 и 16:30», – уточнили в министерстве.Там попросили заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание поездов на сайте.
Читайте также:
Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в октябре
Камеры на трассе М-7 «Волга» в Балашихе начнут фиксировать проезд по выделенке
Расписание на Ленинградском направлении изменится с 30 сентября по 25 октября
Лора Луганская