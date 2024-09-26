Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях МЖД изменится в октябре

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, изменится в октябре из-за путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Во время работ поезда по указанным участкам ходить не будут, поэтому у некоторых электричек сократится маршрут.«Работы будут проводиться на участке между станциями Дмитров и Каналстрой, а также между станциями Талдом и Савёлово. В частности, на перегоне Талдом — Савёлово технологические «окна» назначены на будние дни с 10:30 до 14:30 в период с 1 по 11 октября, а на перегоне Дмитров — Каналстрой — с 9:30 до 13:0 с 14 по 31 октября», — говорится в сообщении.
Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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