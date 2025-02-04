На Савёловском направлении запускают компенсационные автобусы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Расписание электричек меняется на Савеловском направлении до конца февраля, в связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания запускает по будним дням компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Компенсационные автобусы будут курсировать между автовокзалом Дмитрова и станцией Дубна, а также между автовокзалом Дмитрова и станицей Савёлово в городе Кимры. В зависимости от дорожной ситуации на маршруты будут выпускать по одному или по несколько автобусов», — отмечается в сообщении.Для проезда на компенсационном автобусе пассажир должен будет предъявить проездной документ на электричку, действительную на данном маршруте.
Подробное расписание компенсационных автобусов со всеми остановками размещено на сайте ЦППК.
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