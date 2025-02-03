Расписание электричек на участке Калязин — Савёлово изменится с 17 по 20 февраля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек поездов на участке Октябрьской железной дороги между станциями Калязин и Савёлово изменится с 17 по 20 февраля из-за работ по модернизации путевой инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В связи с путевыми работами расписание некоторых электричек изменится, у части составов на участке Савёлово — Сонково — Савёлово сократят число остановок, а некоторые поезда отменят на всё маршруте», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к ременным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на вокзалах и станциях. Кроме того, расписание можно посмотреть онлайн — на сайте РЖД или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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