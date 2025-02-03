В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на трёх перекрёстках

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Работа по оптимизации дорожного движения за счёт изменения режима работы светофоров проводится в Московской области, на минувшей неделе светофоры перенастроили на трёх перекрёстках в округах Красногорск и Раменский, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Красногорске скорректировали движение на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Чапаева: за счёт изменение светофорного режима и временного выключения кнопок пешеходного перехода было увеличено время проезда по шоссе. Кроме того, в том же округе изменили режим работы светофора у заезда в бизнес-центр «Рига Ленд», благодаря чему на 20 секунд было увеличено время проезда по Центральной улице», — говорится в сообщении.А в Раменском округе в утренний час пик продлили время выезда на Раменское шоссе с улицы Горького.
Отмечается, что корректировка работы светофоров помогает увеличить пропускную способность перекрёстков и прямых участков дорог на 10-15%.
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