В Подмосковье оптимизировали работу светофоров на трёх перекрёстках

Популярность соляриев обусловлена желанием получить загар вне зависимости от времени года. Многие утверждают, что искусственный ультрафиолет способствует выработке витамина D, укреплению иммунитета, повышению настроения и подготовке кожи к воздействию солнечных лучей. На самом деле в этой процедуре одни плюсы?