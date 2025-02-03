По Мытищинской хорде запустили автобусный маршрут до метро

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Дополнительную схему автобусного маршрута №314, курсирующего между станцией Мытищи и столичной станцией метро «Медведково», запустили по Мытищинской хорде из посёлка Пироговский до станции метро «Физтех», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В автобусную схему входят следующие остановки: «Посёлок Пироговский», 2Пироговский теннисный корт», «Совхоз Тимирязева», «Станция Пирогово», «ДОК», «Автобаза №3», «Подстанция», «Дмитровское шоссе», «Виноградово» и «Метро «Физтех». Новый маршрут позволяет значительно быстрее добираться до метро в утренний и вечерний часы пик», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
На дополнительный маршрут выпустили четыре автобуса, они должны совершать 54 рейса в день.
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