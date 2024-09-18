На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Компенсационные автобусы запустила Центральная пригородная пассажирская компания в связи изменением графика движения электричек на Савёловском направлении в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Компенсационные автобусы курсируют между автовокзалом Дмитрова, станцией Икша и станцией МЦД Лианозово», — говорится в сообщении.Первый автобус отправился от автовокзала Дмитрова в 12:10. В 12:35 он должен был прибыть на станцию Икша, а в 13:10 — на станцию МЦД Лианозово.
Второй и третий автобусы отправляются от автовокзала Дмитрова в 13:15 и 14:00. На маршруте предусмотрены остановки у стадиона в Яхроме (в 13:26 и 14:11), в посёлке Деденёво (в 13:36 и 14:21) и в деревне Морозки (в 13:41 и 14:26). Конечная этих автобусов — станция Икша, прибыть туда они должны в 13:46 и 14:31 соответственно.
Кроме того, в 14:00 отправляется автобус от станции Икша с остановками в 14:05 в деревне Морозки, в 14:10 — в посёлке Деденёво, в 14:20 — в Яхроме и в 14:31 — на автовокзале Дмитрова.
В ЦППК отметили, что точное время отправления зависит от ситуации на дорогах.
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Лев Каштанов