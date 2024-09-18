На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы

«Сфера бизнеса активно участвует в развитии наших парков. Благодаря Евгении Михайловне и ее команде в четырех парках Подмосковья успешно запущена сеть семейных ресторанов „Ботаника“. Летом этого года „Ботаника бистро“ открылась в Раменском городском парке, 15 сентября еще один ресторан открылся в Городском парке Павловского Посада. Сеть продолжает расширяться. В конце октября ресторан откроется в парке в Лыткарино, в мае 2025 года — в Городском парке Ивантеевки», – рассказал Василий Кузнецов.