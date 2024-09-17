С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,6 тыс. машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 3,6 тыс. автомобилей эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе из-за нарушений правил стоянки и остановки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего на штрафные стоянки было перемещено 3677 машин, что на один автомобиль меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.Больше всего машин-нарушителей — 333 — эвакуировали на территории Ленинского городского округа. Второе место в недельном антирейтинге занимает округ Мытищи, где эвакуировали 316 автомобилей. На третьем место оказался округ Химки с 313 эвакуированными машинами. Четвёртое место занял округ Балашиха, откуда на штрафстоянки увезли 219 машин. А замыкает пятёрку антирейтинга округ Красногорск, где за неделю эвакуировали 209 машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через приложение «112МО» или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.
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