Расписание электричек Казанского направления изменится с 23 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых электричек Черустинской ветви Казанского направления изменится с 23 сентября по 18 октября из-за капитального ремонта пути на перегоне между станциями Куровская и Авсюнино, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» для проведения работ назначены с 2:30 23 сентября до 2:30 24 сентября, а далее в те же часы, с чередованием через два дня, за исключением выходных. На время работ движение будет организовано по соседним путям в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, набор остановок и длина маршрута. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов