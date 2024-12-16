Расписание электричек четырёх направлений изменится с 17 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Казанского, Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений изменится с 17 до 28 декабря из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на участке между станциями Люберцы-1 и Быково Казанского направления, на перегоне Каналстрой – Вербилки на Савёловском направлении, на станции Петровско-Разумовская Белорусского направления, а также на станции Железнодорожная Горьковского направления. В указанный период у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрутов. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание. Сделать это можно на вокзалах и станциях, а также онлайн — через сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов