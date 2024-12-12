Новую платформу открыли на остановочном пункте Власово

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На остановочном пункте Власово Савёловского направления МЖД в Талдомском городском округе для пассажиров открыли новую платформу №1. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На платформе появились навесы от осадков, навигация, энергоэффективное освещение, лавочки и урны. Здесь временно будут останавливаться поезда в обе стороны. При этом платформа №2 временно закрывается для развития путевой инфраструктуры», – говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, все подробности можно найти на сайте МЖД.
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Лора Луганская