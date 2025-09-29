На сбежавшую из России журналистку завели дело
Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева* — настоящее имя), уехавшей из России. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
Женщина подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК). По версии следствия, она вовремя не отправила необходимую отчетность в уполномоченный орган. В настоящее время решается вопрос об объявлении ее в розыск.
Ранее Ксения Ларина* в одном из интервью выразила поддержку Украине и пропагандировала антироссийские взгляды. Тогда же она заявила, что не представляет своего возвращения в РФ. Рассуждая о жизни в Москве, журналистка назвала город «колбой ужаса».
