На сбежавшую из России журналистку завели дело

29 сентября 2025, 10:04

В Москве возбудили дело против журналистки Ксении Лариной*, уехавшей из России

Фото: iStock/Akintevs

Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева* — настоящее имя), уехавшей из России. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.