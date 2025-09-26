На кинокритика Антона Долина* завели уголовное дело
В отношении кинокритика Антона Долина*, который покинул Россию, возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.
Долин с октября 2022 года включён в реестр иностранных агентов и находится за пределами России. По версии следствия, он неоднократно нарушал требования закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
В настоящее время следствие рассматривает вопрос об объявлении Долина* в розыск.
Ранее, в июне 2024 года, Савеловский суд Москвы оштрафовал Долина* на 15 тысяч рублей за участие в деятельности нежелательной организации.
Читайте также: