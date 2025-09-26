На кинокритика Антона Долина* завели уголовное дело

26 сентября 2025, 17:07

Антон Долин* (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В отношении кинокритика Антона Долина*, который покинул Россию, возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.