Галкин* погасил долг за электричество в Подмосковье
Иноагент Максим Галкин* полностью погасил задолженность за электроэнергию — по состоянию на июнь долг превышал 432 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосэнергосбыт.
Черемушкинский суд Москвы информировал СМИ, что иск поставщика услуг о неуплате более полумиллиона рублей за электроэнергию находится в производстве. Речь идет о недвижимости в деревне Грязи.
В компании уточнили, что задолженность по адресу зафиксировали на основе контрольных показаний счётчика, снятых в апреле 2025 года. В августе истец обратился в инстанцию с извещением о введении ограничения потребления электричества. Принятые меры привели к полному погашению долга 15 сентября.
Согласно статистике Мосэнергосбыта, абонентов с задолженностью свыше 300 тыс. рублей — 878 человек. С 1 января по 31 августа 2025 года подали более 26,5 тыс. исков на сумму свыше 3,4 млрд рублей. По топ‑должникам (свыше 300 тыс. руб.) подали 323 иска на сумму более 197 млн рублей.
