26 сентября 2025, 11:42

Иноагент Максим Галкин* погасил долг за электричество в Подмосковье

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Иноагент Максим Галкин* полностью погасил задолженность за электроэнергию — по состоянию на июнь долг превышал 432 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мосэнергосбыт.