ФНС заблокировала счета блогера Александра Штефанова*
Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Александра Штефанова* из-за отсутствия отчётности по ИП. Об этом сообщает «Постньюс».
На сегодняшний день Штефанов* проживает за границей. В 2022 году он выступил против проведения российской спецоперации на Украине и покинул родину.
«Причиной блокировки стало отсутствие поданной вовремя налоговой декларации по ИП, которое связано с деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», — говорится в материале.
Штефанов* прославился благодаря своим видео в соцсетях, в которых разоблачал исторические мифы.
