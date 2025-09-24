ФНС заблокировала счета блогера Александра Штефанова*

24 сентября 2025, 10:04

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Александра Штефанова* из-за отсутствия отчётности по ИП. Об этом сообщает «Постньюс».





На сегодняшний день Штефанов* проживает за границей. В 2022 году он выступил против проведения российской спецоперации на Украине и покинул родину.





«Причиной блокировки стало отсутствие поданной вовремя налоговой декларации по ИП, которое связано с деятельностью по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов», — говорится в материале.