На сбои в работе Telegram пожаловались более 1200 человек

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4 марта в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои, сообщает сервис Downradar.
За последние 24 часа о проблемах сообщили более 1 200 пользователей. В основном жалобы поступали из Москвы (964 сообщения), города Санкт-Петербург (83), Екатеринбург и Свердловская область (39). Пользователи отмечали полную неработоспособность приложения.
Кроме того, отчеты сервиса показали, что у некоторых пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и голосовых сообщений.
Downradar – сервис, который фиксирует сбои в работе популярных мессенджеров, соцсетей и мобильных операторов.
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Кроме того, отчеты сервиса показали, что у некоторых пользователей возникают проблемы с загрузкой фотографий и голосовых сообщений.
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Сергей Калугин