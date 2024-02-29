Радио1
Главная / Новости / Политика/ Украинские власти признали невозможность блокировки Telegram в стране

Украинские власти признали невозможность блокировки Telegram в стране

Председатель СНБО Украины Коваленко: Запрет Telegram на Украине невозможен
29 февраля 2024, 05:21
Фото: iStock/Claudia Nass

Фото: iStock/Claudia Nass

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что у Украины нет возможности для запрета Telegram на территории страны.
Коваленко отметил, что блокировка мессенджера не стоит на повестке дня.

«И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», – добавил он.


Ранее депутаты комитета Верховной Рады по свободе слова предложили наложить запрет на Telegram в стране.

Читайте также:

Украинские депутаты призвали к запрету Telegram

Дуров анонсировал монетизацию для Telegram-каналов

МВД сообщило, что спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы
#соцсети
#мессенджеры
#украина
#ограничения
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дональда Трампа исключили из праймериз в третьем штате
Суд штата Иллинойса запретил Трампу принимать участие в праймериз
29 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/vchal

Суд американского штата Иллинойс отстранил бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз (предварительных выборах республиканцев от штата), сообщает газета Chicago Sun Times.
При этом исполнение решения начнется в субботу 2 марта, до которого кандидат имеет право «обжаловать постановление». Судья Трейси Портер пояснила, что ее решение не может быть окончательным и что вышестоящие суды должен иметь возможность сделать собственные выводы.

Праймериз пройдут в Иллинойсе 19 марта. До этого Трамп был исключен из праймериз в штатах Колорадо и Мэн.

Читайте также:

Трамп серьёзно настроен на выход США из НАТО, заявил его экс-помощник Болтон

Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с белым порошком

Трамп не сможет победить Байдена, заявила Никки Хейли
#дональд трамп
#выбор
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эстонские чиновники призвали Запад рассмотреть все варианты поддержки Украины
Премьер Эстонии Кая Каллас: Запад должен предусмотреть все варианты помощи Киеву
29 февраля 2024, 02:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Западные страны должны рассмотреть все варианты поддержки Украины, включая отправку Киеву войск, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Sky News.
По ее словам, несмотря на заявления России, такие меры необходимы для защиты Украины и не могут считаться эскалацией. Она подчеркнула, что Москва пытается запугать Запад, но это невозможно остановить.

«Мы не должны бояться и не должны воздерживаться от решений, которые намеревались принять», – подчеркнула политик.

Ранее МВД РФ объявило Каю Каллас в розыск.

Читайте также:

Депутат Госдумы Шеремет призвал премьера Эстонии Каллас покаяться за русофобию

МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

Премьер Эстонии Каллас: Единство Евросоюза становится всё труднее сохранять
#эстония
#украина
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Вашингтоне размышляют над реакцией Москвы на конфискацию ее активов
Минфин: Вашингтон и союзники обсуждают действия России на конфискацию ее активов
29 февраля 2024, 02:25

Фото: iStock/Jon Rehg

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон заявил, что США и их союзники обсуждают ответные меры Москвы на арест российских активов, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам замминистра, Москва обсуждает, какие меры принять и как ответить.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если Запад начнет арестовывать российские активы, то это только ухудшит ситуацию.

«Этими решениями подрываются основы мировой финансовой системы, которые складывались десятилетиями. У нас есть чем ответить», – подчеркнул он.

Читайте также:

Россия предупредила Запад о последствиях перевода замороженных активов Украине

Минфин США сделал неожиданное заявление о замороженных российских активах

В Евросоюзе продолжают обсуждение об использовании замороженных активов РФ
#минфин
#санкции
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Журавлев заявил об исключительной роли российских миротворцев в Армении
28 февраля 2024, 23:04

Фото: istockphoto.com/alexis84

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российские миротворцы играют важную роль в сохранении территориальной целостности Армении.
«Уверен, что российские миротворцы в Армении являются гарантией её территориальной целостности, а стоит Еревану их выдворить, за страну больше никто не даст и ломаного гроша. Армянские политики либо этого не понимают, либо делают вид, специально добиваясь, чтобы в государстве был установлен западный протекторат», — отметил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Он напомнил, что Россия оказалась единственной страной, которая попыталась содействовать урегулированию конфликта в Карабахе.

Ранее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником Москвы в украинском вопросе и не поддерживает действия РФ на Украине.

Читайте также:

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе

Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам
#россия
#страны
#армения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Израиль и ХАМАС достигли соглашения по доставке в Газу гуманитарной помощи
28 февраля 2024, 21:39

Фото: iStock/Raul C

Между ХАМАС и Израилем достигнуто принципиальное соглашение по вопросу о доставке гуманитарной помощи в Газу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
«Достигнуто принципиальное соглашение между движением и Израилем о доставке помощи в Газу», - отметил представитель палестинской стороны. Его процитировал телеканал.
О деталях договоренностей между сторонами конфликта по этому вопросу представитель ХАМАС не сообщил.

Кабинет безопасности израильского правительства, соберется 29 февраля вечером в комплексе Минобороны в Тель-Авиве для обсуждения ещё одной сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о режиме прекращения огня в секторе Газа, который может быть достигнут специальным соглашением в ближайшие несколько дней.

Читайте также:

Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах

NYT: Израиль виновен во взрывах на иранском газопроводе

Израиль нанес удары по Рафаху, больше 100 человек погибли, 230 ранены
#израиль
#соглашение
#сделки
#палестина
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ChadOne: Группа военных направилась к президентскому дворцу в столице Чада
28 февраля 2024, 21:01

Фото: iStock/Jon_Brown

Группа военных намерена взять штурмом президентский дворец в столице Чада Нджамене, об этом сообщает ChadOne.
Напомним, утром 28 февраля стало известно об обстреле здания Национального управления безопасности Чада. В атаке обвинили силы оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF), которой управляет Яя Дилло (двоюродный брат нынешнего президента страны).

После этого стало известно, что танки и бронетехника перекрыли центр столицы, сейчас же группа военных направляется на штурм президентского дворца.

В настоящий момент Чадом управляет военный совет под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби. Обострении ситуации произошло в преддверии президентских выборов, которые должны состояться 6 мая.

Читайте также:

Экваториальная Гвинея хочет принять третий саммит Россия — Африка

Песков: Участники саммита Россия - Африка не смогут обойти вниманием события в Нигере

Ушаков: Путин планирует встретиться отдельно с каждым лидером на саммите «Россия - Африка»
#африка
#военные
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье
В сети нашли пророчество Жириновского об ответе РФ на угрозу Приднестровью
28 февраля 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

В России вспомнили пророческие слова политика и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Об этом сообщает Telegrаm-канал «Пул N3».
Приводится видео, на котором Жириновский заявляет, что ответ России на попытку Запада обострить ситуацию в Приднестровье будет жёстким.

Жириновский заявлял, что западные политики «кровью умоются» и «не успеют добежать до кишинёвского аэропорта».

Также в этом видео политик говорил, что Западу никто не поможет, поэтому Россия его достанет.

Ранее власти непризнанной ПМР обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.

Читайте также:

В Приднестровье захотели попросить помощи у России

Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ

Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье
#владимир жириновский
#молдова
#россия
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине опровергли заявление Польши о полном закрытии торговых границ
28 февраля 2024, 20:29

Фото: iStock/Stadtratte

Вопрос закрытия границы Украины и Польши для товаров не затрагивался в ходе четырёхчасовых переговоров представителей стран. Об этом сообщил украинский замминистра экономики Тарас Качка.
Ранее в этот день премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна ведёт переговоры с Украиной о временном закрытии всей границы для перевозки товаров.

Качка заявил, что во время переговоров речь о закрытии границы не шла, поскольку такое решение сильно ударит по экономической системе обеих стран. К тому же, транзит продукции является жизненно важным для государств.

Вместе с тем он отметил, что переговоры между Варшавой и Киевом были продуктивными, представителям удалось найти общий язык. В настоящее время, по словам Качки, ведётся работа над конструктивным решением о разблокировке границы с учётом интересов как польских фермеров, так и украинских властей.

Читайте также:

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину

Польша и Прибалтика воспримут попытки урегулирования на Украине как предательство
#украина
#польша
#переговоры
#граница
#товары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Крик отчаяния»: В Госдуме прокомментировали решение ПМР обратиться за помощью к РФ
Слуцкий назвал решение депутатов ПМР обратиться к России криком отчаяния
28 февраля 2024, 20:03

Фото: kremlin.ru

Решение Приднестровской Молдавской Республики обратиться за помощью к России стало криком отчаяния, с таким заявлением выступил глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, его цитирует «РИА Новости».
Напомним, съезд депутатов ПМР составил обращение к Государственной думе и Совету Федерации РФ с просьбой оказать Республике поддержку в условиях экономического давления со стороны Молдавии.

«Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии — крик отчаяния», — заявил Слуцкий.

Политик также напомнил, что нынешняя глава Молдавии Майя Санду окончательно прекратила процесс приднестровского урегулирования, взяв курс на Запад, как это сделали на Украине.

Читайте также:

Съезд депутатов Приднестровья хочет попросить РФ о защите от Молдавии

Молдавия обвинила Приднестровье в пропаганде после обращения за помощью к РФ

Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье
#молдова
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф