Украинские власти признали невозможность блокировки Telegram в стране

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что у Украины нет возможности для запрета Telegram на территории страны.
Коваленко отметил, что блокировка мессенджера не стоит на повестке дня.
Ранее депутаты комитета Верховной Рады по свободе слова предложили наложить запрет на Telegram в стране.
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«И вообще нужно разделять контент в Telegram, которые люди читают, а также общение в Telegram между собой», – добавил он.
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Александр Климов