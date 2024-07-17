В Подмосковье установили более 780 метров ограждений у ж/д путей

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 780 метров ограждений установили в Московской области возле железнодорожных путей, чтобы перекрыть опасные переходы через рельсы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Обустроили более 780 метров ограждений, из которых 288 метров – железобетонные. Благодаря этому удалось ликвидировать 110 «опасных троп» и снизить количество смертельных случаев», — сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что ограждения были установлены в двенадцати городских округах Московской области. При этом самый большой объём работ был проделан Богородском и Сергиево-Посадском округах, а также в Люберцах.
В министерстве отметили, что на железнодорожных путях в регионе с начала года погибли около ста человек, причём более половины несчастных случаев произошло на нелегальных тропах.
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Лев Каштанов