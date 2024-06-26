На семи дорогах Подмосковья восстановили «лежачих полицейских»

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные неровности отремонтировали на семи дорогах в шести округах Московской области работники Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту искусственных неровностей были проведены на улице Совпартшколы в красногорском посёлке Нахабино, на Вокзальной улице в Чехове, на Пироговском шоссе в Мытищах, улицах Фрунзе и Горького в Жуковском, на Староандреевской улице в солнечногорском рабочем посёлке Андреевка и на Трёхгорной улице в посёлке Трёхгорка Одинцовского округа», — говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что «лежачих полицейских» устанавливают рядом с объектами социальной инфраструктуры и в потенциально опасных местах, чтобы водители, проезжая там, снижали скорость.
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